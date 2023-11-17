Актер Юрий Стоянов назвал причину роста качества российских фильмов и сериалов

Народный артист Юрий Стоянов заявил, что качество российских сериалов значительно выросло за последние два года из-за отсутствия западных лент в прокате.

По мнению актера, самые качественные фильмы сейчас выходят на онлайн-площадках. Он также отметил, что уход американских фильмов показал, что отечественные сериалы находятся на достойном уровне.

В интервью aif.ru Стоянов признался, что его график работы расписан почти до конца 2025 года, подчеркнув, что такое количество фильмов и сериалов не снималось в Москве никогда. При этом он отметил, что успех того или иного фильма или сериала просчитать очень сложно.

Актер также добавил, что сейчас порой невозможно арендовать свободный павильон для съемок, так как все занято на месяцы вперед.

Ранее мы писали, что Юрий Стоянов в ходе выступления на премьере фильма «Пять процентов», в котором он исполнил главную роль, признался, что много лет хвалил плохое кино. Артист извинился перед зрителями за то, что хорошо отзывался о картинах, которые этого не заслужили.