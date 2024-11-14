Актер Джейсон Стейтем показал редкие фото детей от Роузи Хантингтон-Уайтли
© ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News
Актер Джейсон Стейтем показал редкие фото детей от модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Звезда боевиков опубликовал селфи с наследниками из отпуска в соцсетях.
Знаменитость является дважды отцом и счастлив в отношениях с моделью. Она часто делится снимками с семьей, а вот мужчина радует поклонников реже. Он сделал исключение и показал сразу несколько снимков с детьми.
На фото Джейсон позировал вместе с двухлетней дочерью Изабеллой и семилетним сыном Джеком. Они отдыхали и веселились в джакузи на яхте. Актер выглядел довольным, а его дети держались за папу и были в очках для плавания.
На других снимках 57-летний знаменитость предстал со своей возлюбленной Роузи Хантингтон-Уайтли на борту роскошной яхты. Еще на одном фото он учил сына водить судно, и дочь подбрасывал в воздух.
Поклонники порадовались за звезд и отметили, что они являются одной из самых крепких пар. При этом влюбленные так и не сыграли свадьбу.
Джейсон познакомился с моделью в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella. Через семь лет у них родился сын, а весной 2022 года – дочь. Недавно появилась информация о том, что родители хотят устроить свадебное торжество и официально зарегистрировать брак.
Ранее мы писали о том, что возлюбленная Джейсона Стейтема снялась в расстегнутом жакете без бюстгальтера.