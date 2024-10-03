Адвокат одной из жертв P. Diddy планирует отказаться от ее защиты

Бывшей актрисе фильмов для взрослых, которая обвиняет P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) в торговле ею в сексуальных целях на его «белых вечеринках», в ближайшее время может потребоваться новое юридическое представительство. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, защитник, ведущая дело, просит судью освободить ее от этой ответственности.

Исходя из новых юридических документов, адвокат Адрии Инглиш Ариэль Митчелл-Кидд собирается выйти из дела, утверждая, что женщина дает ей противоречивые показания, которые делают невозможным представлять ее интересы.

Адвокат также призналась, что между ними с подзащитной существует непримиримые разногласия. Вдобавок она утверждает, что «тон и отсутствие уважения Адрии и ее продолжающееся поведение и саморазрушительные действия» сделали невозможным для юриста продолжать представлять ее интересы в суде. Адвокат желает полностью порвать с Адриа, обращая внимание на то, что дело еще находится на ранней стадии, и на Инглиш негативно не отразится получение нового защитника.

Представитель рэпера, в свою очередь, заявил, что «менее чем через три месяца после подачи иска против Шона Комбса Адрия Инглиш была отклонена обоими своими адвокатами после того, как сделала полностью сфабрикованные заявления».

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