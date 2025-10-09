Адриано Челентано вернется на сцену с песней на стихи Ларисы Рубальской: поэтесса дала разрешение

Поэтесса Лариса Рубальская сообщила неожиданную новость об артисте Адриано Челентано, который уже несколько лет редко появляется на публике. По ее словам, он готовится выпустить песню на ее стихи.

В соцсетях Рубальская опубликовала архивное фото с Адриано, на котором они обнимались. А под ним призналась, что ему приглянусь ее стихи, поэтому он планирует выпустить новую песню.

«Челентано готовит новую песню на мои стихи. Я не возражаю», - поделилась Лариса Рубальская.

В комментариях поклонники удивились новости, но восприняли ее позитивно. Правда, многие гадают, как Челентано планирует петь на русском языке, на котором не говорит. Некоторые предположили, что для удобства ему переведут слова.

К слову, в апреле 2025 года в Сети появилось свежее фото актера, которое встревожило его поклонников. На снимке Челентано был совсем седым и даже болезненным. Сам Адриано свое состояние не комментирует. Он давно ушел из шоу-бизнеса и теперь посвящает себя семье.

