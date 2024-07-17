Певица Ингрид Эндресс пьяной исполнила гимн на матче и сделала заявление

Американская певица Ингрид Эндресс во время исполнения гимна США была в алкогольном опьянении, а после обещала отправиться на реабилитацию. 32-летнюю артистку пригласили выступить на стадионе «Глоуб Лайф Филд» перед началом матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB). Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian.

Звезда четыре раза номинировалась на музыкальную премию «Грэмми», поэтому неудивительно, что именно ее попросили исполнить американский гимн перед мероприятием в Арлингтоне, штат Техас.

Еще во время выступления зрители и пользователи Сети отметили, что у девушки дрожал голос. В некоторые моменты она издавала звуки, похожие на «петушиный крик». На пение отреагировали даже спортсмены, которые не смогли скрыть улыбок. Среди рядов на стадионе был слышен гул недовольной публики.

После матча в соцсетях многие начали писать негативные комментарии в адрес певицы. Эндресс не стала скрываться, а выступила с откровенным признанием. Девушка заявила, что находилась не в трезвом состоянии.

«Не буду вам врать, я была пьяна прошлой ночью», – заявила она в соцсетях.

Исполнительница извинилась перед публикой и всей страной. Она также дала обещание, что отправится на реабилитацию, чтобы справиться с проблемой.

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