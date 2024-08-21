Адам Сэндлер признался, что дочери хотят спасти ему жизнь

Голливудский актер Адам Сэндлер признался, что его дочери хотят спасти ему жизнь, как и он когда-то своему отцу. Об этом сообщает People.

57-летний артист рассказал, что он и сам когда-то молил отца, чтобы тот отказался от вредной привычки и побыл с ним подольше.

«Я кричал отцу, чтобы тот бросал курить, и мои дети кричат мне, чтобы я притормозил и попробовал есть как нормальный человек», — заявил Сэндлер.

Стоит отметить, что дочь Сэди предложила звездному отцу нанять того же тренера, который был у него в период съемок картины 2008 года «Не связывайтесь с Зоханом».

«Раньше я так серьезно относился к тренировкам… а теперь я, черт возьми, просто не могу. Я кручу обруч, а потом ем. И каждый раз, когда я ем, я думаю: «Что ты делаешь, чувак? Не нужно этого делать», - высказался актер.

В то же время Сэндлер подчеркнул, что не обещает девушкам заняться собой.

Напомним, 18-летняя Сэди и 15-летняя Санни — дочери артиста от жены Джеки Сэндлер.

Ранее актер Брэд Питт отреагировал на отказ любимой дочери от его фамилии.