«А где же кольцо?!»: певица Джессика Симпсон спровоцировала слухи о разводе

44-летняя певица и актриса Джессика Симпсон спровоцировала слухи о разводе с мужем. Знаменитость засняли без обручального кольца в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

В этом году Джессика Симпсон отпраздновала 10-ю годовщину свадьбы с бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном, у пары трое детей. Однако накануне певица намекнула на проблемы в отношениях с мужем.

Накануне артистку заметили в аэропорту Лос-Анджелеса. Для выхода в свет Джессика Симпсон выбрала яркий топ с глубоким декольте и облегающие темные джинсы. Певица дополнила образ легким пальто с леопардовым принтом и кожаными сапогами на устойчивом каблуке. Актриса также надела солнцезащитные очки и золотые украшения. Знаменитость сделала легкий макияж с розовым блеском для губ и распустила волосы.

Многие обратили внимание на то, что у певицы не было обручального кольца на безымянном пальце. При этом Джессика Симпсон всегда носила украшение ранее. Несмотря на то, что актриса была в хорошем настроении, пользователи Сети посчитали, что у нее проблемы в браке.

«Неужели Джес надумала разводиться?!», «Кажется, в звездной семье случился кризис», «Выглядит прекрасно, но это ничего не значит», «А где же кольцо?!» — написали в Сети.

В окружении Джессики Симпсон и Эрика Джонсона отмечают, что в последнее время в отношениях между супругами наблюдается «некоторая напряженность». Пара не появлялась вместе на публике с июня, а в сентябре артистка не поздравила мужа с днем рождения в соцсети при том, что всегда это делала.

Напомним, певица и футболист состоят в браке с 2014 года. У супругов трое детей: 12-летняя Максвелл Дрю, 11-летний Эйс Кнут и 5-летняя Бёрди Мэй.

Ранее сообщалось о том, что Джессика Симпсон снялась с повзрослевшим сыном.