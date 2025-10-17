91-летняя Брижит Бардо восстанавливается после перенесенной операции. Об этом сообщает издание ICI.

Госпитализированная еще в сентябре актриса Брижит Бардо перенесла операцию после некой болезни, которая не уточняется. Журналистам удалось выяснить, что звезда французского кино до сих пор находится в больнице.

Источники сообщили, что знаменитость постепенно восстанавливается после операции. Сейчас она находится в Тулоне — городе на Лазурном берегу Средиземного моря.

Напомним, Брижит Бардо 91 год. В 2023 году у нее уже возникали проблемы со здоровьем — тогда актриса жаловалась на проблемы с дыханием. На помощь актрисе прибыли пожарные, которые выдали ей кислородный баллон.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Бритни Спирс боится за ее жизнь. Спирс Кевин Федерлайн считает, что певица может вскоре умереть.