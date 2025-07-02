85-летний актер Аль Пачино был замечен на романтическом свидании с молодой журналисткой из Италии

Актер Аль Пачино был замечен в компании молодой итальянской журналистки Катериной ди Терлицци. Сделанные папарацци снимки публикует Page Six.

85-летнего ветерана Голливуда подловили во время романтического ужина, который проходил в ресторане Il Bolognese, расположенном на площади Piazza del Popolo. При этом фотографам удалось запечатлеть момент, когда девушка поцеловала актера. Тот в ответ ее обнял.

О новой подруге Аль Пачино известно пока немного. Только то, что она выпускница международного римского университета Luiss Guido Carli University и работает журналисткой. Но на какое именно издание, не ясно.

Также не до конца понятно, сколько ей лет. Однако предполагается, что ей явно меньше 30. То есть голливудская звезда может быть в три с лишним раза старше нее. Бывшая пассия актера Нур Альфалла, которая родила ему сына, была все же старше Катерины, отмечает издание.

Ранее мы писали о том, как поклонники в Сети раскритиковали Аль Пачино за его внешний вид.