83-летняя певица Тина Тернер умерла после продолжительной болезни

Скончалась американская певица Тина Тернер. Ей было 83 года.

Причиной смерти названа продолжительная болезнь.

Смерть застала ее в собственном доме недалеко от Цюриха, пишет Пятый канал со ссылкой на SkyNews. В этот момент рядом с артисткой находились близкие.

В 2013 году певица перенесла инсульт. Позже у Тернер выявили рак кишечника. Лечение, которое ей подобрали, привело к повреждению почки. Ей пересадили почку супруга, но тело пыталось отторгнуть орган.

20 мая не стало мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко. 46-летний чиновник скончался во время возвращения из командировки.

24 мая состоялись похороны Кучеренко. Гурцкая произнесла у гроба с телом последние слова.