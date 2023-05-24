21:53, 24 мая 2023
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83-летняя певица Тина Тернер умерла после продолжительной болезни
Фото: Freepik
Скончалась американская певица Тина Тернер. Ей было 83 года.
Причиной смерти названа продолжительная болезнь.
Смерть застала ее в собственном доме недалеко от Цюриха, пишет Пятый канал со ссылкой на SkyNews. В этот момент рядом с артисткой находились близкие.
В 2013 году певица перенесла инсульт. Позже у Тернер выявили рак кишечника. Лечение, которое ей подобрали, привело к повреждению почки. Ей пересадили почку супруга, но тело пыталось отторгнуть орган.
20 мая не стало мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко. 46-летний чиновник скончался во время возвращения из командировки.
24 мая состоялись похороны Кучеренко. Гурцкая произнесла у гроба с телом последние слова.