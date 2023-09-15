83-летний Аль Пачино воссоединился с молодой матерью своего трехмесячного сына

Актер Аль Пачино дал отношениям с молодой возлюбленной Нур Альфаллу второй шанс. После громкого расставания и скандала вокруг алиментов пара достигла договоренностей и провела романтическое свидание в ресторане в Беверли-Хиллз.

83-летний артист встретился с моделью в апреле 2022 года. Чувства между ними, несмотря на существенную разницу в возрасте, вспыхнули мгновенно, и уже вскоре Нур объявила о беременности. На протяжении трех месяцев Аль Пачино наслаждался ролью отца сына, однако в начале сентября текущего года он неожиданно решил разойтись с матерью ребенка.

Просто так отпускать Аль Пачино Альфаллу не захотела и обратилась в суд с требованием определить сумму алиментов и передать ей полную опеку над мальчиком. Но, по всей видимости, разбирательства дальше не продолжатся. Дело в том, что родители малыша помирились. Это подтвердил и инсайдер издания Daily Mail.

«Ал и Нур успешно сотрудничали и достигли взаимных договоренностей относительно их ребенка Романа. Они вместе. Они не расстались», - сообщил информатор СМИ.

Напомним, что проблемы в паре появились еще до рождения малыша. Актер до конца не верил, что является отцом, поэтому требовал провести внутриутробный тест ДНК. Впрочем, его опасения не подтвердились.

Ранее певица Майли Сайрус впервые прокомментировала развод с актером Лиамом Хемсвортом.