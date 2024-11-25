82-летний Пол Маккартни восхитил фанатов внешностью на новых фото

Пользователи Сети восхитились внешностью сооснователя группы The Beatles, продюсера и писателя Пола Маккартни. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

82-летний музыкант появился на премьере фильма Beatles '64 в театре Hudson Theatre в Нью-Йорке, США. Для выхода в свет артист предпочел белую рубашку, пиджак из серого твида и голубого денима, черные джинсы и туфли в тон на шнуровке и с белой подошвой. Компанию Маккартни составила его 65-летняя супруга — бизнесвумен Нэнси Шевелл.

Читатели издания отреагировали на опубликованные кадры в комментариях.

«Выглядит великолепно для своих 82 лет», «Мой отец того же возраста. Хотел бы я, чтобы он был таким же здоровым и подтянутым. Думаю, Пол чувствует себя потрясающе», «Мне нравится вкус Пола в одежде, он всегда выглядит молодо и актуально», — высказались юзеры.

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