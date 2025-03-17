82-летнего певца Пола Маккартни засняли на пляже с женой

Одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни засняли во время отдыха на пляже с женой Нэнси Шевелл. Соответствующие фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Известно, что в настоящий момент музыкант проводит время на Карибах. Накануне журналисты заметили, как 82-летний артист и его 65-летняя супруга проводят время на пляже.

В этот день сэр Пол и леди Маккартни занимались серфингом. Певец надел длинные шорты и темный топ с длинными рукавами. Его избранница выбрала для пляжного отдыха яркий купальник, шляпу и очки, чтобы защититься от солнца. В один момент артист взял свою супругу на руки прямо в воде, отчего она пришла в восторг.

Пол Маккартни и Нэнси Шевелл поженились в 2011 году после четырех лет романа. У обоих есть дети от предыдущих отношений — у Нэнси сын Арлен от бывшего мужа Брюса Блейкмена, у Пола — Стелла, Джеймс, Хезэр и Мэри, рожденные в браке с Линдой Маккартни, и дочь Беатрис, рожденная в браке с Хезэр Миллс.

Ранее Пол Маккартни восхитил фанатов внешностью на новых фото.