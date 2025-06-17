81-летняя актриса Катрин Денев появилась на кинофестивале в облегающих брюках

81-летняя актриса Катрин Денев стала звездой прошедшего в Италии кинофестиваля. На мероприятии ей вручили награду Taormina Achievement Award за выдающийся вклад в киноискусство.

Кадры с киносмотра распространились в Сети. На них Катрин позировала фотографам в облегающих черных брюках и в акцентном красном пиджаке. Образ она дополнила клатчем. Волосы Денев предпочла никак не укладывать и оставила их распущенными.

В беседе с журналистами издания iO Donna Катрин призналась, что не любит, когда ее называют дивой или как-то выделяют ее внешность. Она отметила, что никогда не считала себя самой красивой французской актрисой.

Также Денев рассказала, почему не комментирует скандал вокруг Жерара Депардье. Она заявила, что не хочет, чтобы ее слова перевирали в Интернете, поэтому отмалчивается. Напомним, что актера обвиняют в домогательствах.

Ранее Брэд Питт вышел в свет с заметно поредевшими волосами.