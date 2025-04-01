81-летний солист рок-группы The Who пожаловался на слепоту и глухоту. Об этом сообщает Sky News.

Певец Роджер Долтри из группы The Who во время своего последнего выступления сорвал голос. Он признался, что с возрастом чувствует себя только хуже — со сцены музыкант пошутил, что вскоре может и ослепнуть.

«Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну. К счастью, у меня все еще остается голос», — заявил он.

Срыв голоса Долтри объяснил возрастом и добавил, что «облажался». 79-летний гитарист группы Таунсенд также рассказал о проблемах со здоровьем.

«Четыре с половиной недели назад мне заменили левое колено», — пожаловался он.

Напомним, группа The Who была создана в Великобритании в 1964 году.

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