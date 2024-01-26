80-летний актер Роберт Де Ниро расплакался из-за того, что не увидит маленькую дочь взрослой

Актер Роберт Де Ниро расплакался, когда осознал, что не увидит взросление маленькой дочери. Сейчас малышке Джии только 9 месяцев, а ее папе – 80 лет. И хоть на здоровье звезда не жалуется, он понимает, что, когда девочке будет только 20, ему уже – 100.

Своими переживаниями Де Ниро поделился с изданием AARP. Он рассказал, что совершенно счастлив, что смог стать отцом в седьмой раз в столь пожилом возрасте. Когда он проводит время с дочерью, все его проблемы отходят на второй план. Однако он все равно не может не думать о том, что не будет в ее жизни долго.

«А когда она станет старше — кто знает. Но она так мило глядит, так принимает тебя, думает, смотрит, наблюдает...» - сказал Роберт и сразу же заплакал.

Напомним, что дочь актеру родила 45-летняя возлюбленная Тиффани Чен. Появление на свет ребенка далось женщине непросто. После родов ей диагностировали паралич Белла. Но с проблемой довольно быстро удалось справиться. Уже спустя месяц Тиффани стала появляться на публике вместе с Джией.

Ранее сын певицы Шер опротестовал желание матери оформить опекунство над ним.