79-летняя Голди Хоун выступила на «Оскаре» и призналась, что тяжело больна

Тяжелобольная голливудская актриса Голди Хоун посетила церемонию вручения премии «Оскар». 79-летняя звезда комедии «За бортом» повторила свой образ 1989 года и вышла на красную дорожку с 73-летним избранником Куртом Расселом.

Голди выбрала для церемонии платье в пол золотого оттенка, расшитое кристаллами. Образ она дополнила массивным украшением на шее. Стилисты сделали актрисе укладку на распущенных волосах, а также ярко подвели глаза и накрасили губы нюдовым блеском.

«Мне так повезло сниматься в фильмах… и заставлять людей смеяться. И, возможно, некоторые не смеялись, но это нормально. Что же, дорогой, ты можешь это прочитать? Потому что, я не могу. Я полностью ослепла. Катаракта», - цитирует Хоун издание Daily Mail.

Актриса обратилась к ведущему с просьбой помочь ей прочитать заранее подготовленный текст.

Напомним, в 1970 году Голди Хоун получила «Оскар» за главную роль в фильме «Цветок кактуса».

Ранее голливудский актер Роберт Дауни-младший обратился к российскому коллеге Юре Борисову во время церемонии вручения кинопремии «Оскар». Он назвал звезду «Аноры» великолепным артистом.