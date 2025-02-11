77-летний Арнольд Шварценеггер пришел на премьеру «Белого лотоса» с сыном

77-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер пришел на премьеру третьего сезона сериала «Белый лотос» со своим сыном Патриком. Отец и сын вместе прошли по красной дорожке и сфотографировались перед прессой в крепком мужском рукопожатии.

31-летний Патрик, сын звезды «Терминатора» и его бывшей жены Марии Шрайвер, играет в сериале одного из персонажей. При этом, как ранее сообщала пресса, актер пытался скрыть свое участие в проекте от родных. На премьеру, впрочем, он пригласил всю большую семью. По данным TMZ, на мероприятии присутствовали оба его родители, невеста Эбби Чемпион и сестра Кэтрин вместе с мужем Крисом Праттом.

Саксона Рэттлифа, героя, роль которого исполняет в «Белом лотосе» Патрик, он сам описал как «придурка, который работает на своего отца».

Из других знаменитостей на церемонии присутствовали Пэрис Хилтон, Наташа Ротвелл, Уолтер Гоггинс, Малин Акерман и Брукс Надер.

Ранее журналистка Ксения Собчак пошутила, что для успеха в Голливуде российским актером необходимо соответствовать двум условиям — быть лысыми и иметь имя, начинающееся на букву «ю». Так она прокомментировала появление на премьере «Белого лотоса» артиста Юрия Колокольникова, который также появляется в одной из серий сериала — его проход по красной дорожке случился вскоре после того, как его коллегу Юру Борисова номинировали на премию «Оскар». Как видно, оба актера лысы и зовутся Юриями.