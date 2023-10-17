76-летний актер «Парка Юрского периода» Сэм Нилл сообщил о раке крови. Об этом информирует The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

После пандемии артисту поставили неутешительный диагноз — рак крови третьей стадии. Ниллу пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. По словам знаменитости, из-за усиленного лечения он не узнавал себя в зеркале: «Я не представлял собой приятного зрелища».

Когда Сэм подумал, что идет на поправку, врачи сообщили ему о рецидиве. Рак вернулся в более агрессивной форме. Из-за этого актеру назначили экспериментальное лекарство, которое начало действовать. Однако доктора предупредили Нилла, что вскоре препарат перестанет работать.

«Я никоим образом не боюсь смерти. Я был раздражен, потому что есть вещи, которые я все еще хочу сделать», — заявил актер.

Звезда «Парка Юрского периода» признался, что не знает, сколько ему осталось жить.

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