65-летней певице Мадонне грозит штраф в 35 млн рублей из-за концерта в Лондоне. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание The Sun.

В честь 40-летия творческой деятельности артистка выступила в Лондоне. В 23:00 концерт Мадонны внезапно прервался. Дело в том, что знаменитость нарушила комендантский час.

В городе действуют строгие ограничения для концертной деятельности. Согласно своду правил, выступления должны заканчиваться не позднее 23:00 с понедельника по субботу. В воскресенье комендантский час наступает в 22:30. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 10 000 фунтов за каждую просроченную минуту. Мадонна задержала концерт на 30 минут. Теперь ей придется заплатить 300 000 фунтов (35 млн рублей). Уточняется, что программа певицы уложилась бы в обозначенные сроки, если бы Мадонна не опоздала.

В Лондоне сообщили, что не увидели нарушения в действиях артистки. «Мы не намерены проводить расследование», — высказался представитель городского совета Гринвича.

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