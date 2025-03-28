76-летнего Карла III госпитализировали из-за побочных эффектов лечения рака

Британского короля Карла III госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Монарха отвезли в больницу, где он проходит лечение от рака.

По данным Daily Mail, у Карла возникли временные побочные эффекты на фоне противоопухолевой терапии. В настоящее время он уже вернулся в свою резиденцию, однако отменил все запланированные на ближайшие дни мероприятия и встречи.

«Сегодня утром после запланированного и продолжающегося лечения рака, у короля возникли временные побочные эффекты, которые потребовали непродолжительного наблюдения в больнице», - приводит издание заявление Букингемского дворца.

При этом официально диагноз Карла не раскрывается. Представители монарха тщательно скрывают, какой вид рака ему диагностировали. Известно только, что он не связан с операцией на простату, которую король перенес в январе 2024 года.

Ранее тяжелобольной Карл III решил раскрыть правду о смерти первой жены, принцессы Дианы. Состояние короля ухудшается с каждым днем, поэтому он хочет опубликовать свои дневниковые записи, которые вел на протяжении всей жизни.