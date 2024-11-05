75-летний актер Ричард Гир покидает Америку навсегда из-за молодой жены

Голливудский актер Ричард Гир покидает Америку навсегда из-за жены. Звезда хочет поселиться в Европе. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

Американские поклонники знаменитости боятся, что артист планирует завершить карьеру. Теперь они уже не смогут увидеть Гира на улице или в общественном месте.

Представитель агентства по продаже недвижимости сообщил, что ранчо в Коннектикуте уже не принадлежит Ричарду. А ведь именно здесь жил актер, родившийся и выросший в США. Теперь в его планах – переезд в Испанию. При этом старую недвижимость он продал за 10,75 млн долларов.

Отмечается, что мужчина захотел переехать по желанию своей третьей жены – Алехандры Сильвы. Она является коренной испанкой, но ради мужа переехала в США. Они прожили здесь шесть лет, а теперь мужчина готов на радость любимой поселиться на ее родине.

Напомним, что актер познакомился с избранницей на вечеринке у общих друзей. В 2014 году между ними вспыхнули чувства, а через четыре года влюбленные сыграли свадьбу. Между супругами большая разница в возрасте – почти 35 лет, но пару это никак не смущает. В феврале 2019 года у них появился ребенок – мальчик Алехандро, а еще через год еще один сын Джеймс.

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