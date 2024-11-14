«7 лет моей принцессе»: Криштиану Роналду показал дочь в ее день рождения
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Футболист Криштиану Роналду показал трогательные кадры в честь дня рождения дочери. Спортсмен в соцсетях назвал семилетнюю Алану своей принцессой.
Мужчина является не только самым популярным футболистом, звездой соцсетей, но и любящим отцом. Он регулярно публикует семейные снимки и признается в любви невесте Джорджине Родригес.
39-летний Криштиану посвятил новую публикацию дочери Алане в честь ее дня рождения. Он показал трогательное селфи, на котором позировал с именинницей. У отца и дочери были серьезные лица.
«7 лет моей принцессе. С днем рождения, любовь моя!» — подписал снимок Роналду.
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что наследница невероятно похожа на папу.
«С днем рождения!», «Самая лучшая семья», «Отец и дочь близнецы», «Наша любовь», «Любящий отец», — написали в комментариях.
Напомним, что со своей нынешней возлюбленной футболист познакомился в 2016 году. Через два года СМИ начали писать об их помолвке, но информации о свадебном торжестве не было. При этом звезды часто называют друг друга мужем и женой в интервью, что натолкнуло на мысли о тайном бракосочетании.
У пары есть общая дочь Алана Мартина и трое детей от суррогатных матерей – Криштиану-младший, Ева и Матео. Наследники хорошо приняли избранницу отца.
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