«7 лет моей принцессе»: Криштиану Роналду показал дочь в ее день рождения

«7 лет моей принцессе. С днем рождения, любовь моя!» — подписал снимок Роналду.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что наследница невероятно похожа на папу.

«С днем рождения!», «Самая лучшая семья», «Отец и дочь близнецы», «Наша любовь», «Любящий отец», — написали в комментариях.

Напомним, что со своей нынешней возлюбленной футболист познакомился в 2016 году. Через два года СМИ начали писать об их помолвке, но информации о свадебном торжестве не было. При этом звезды часто называют друг друга мужем и женой в интервью, что натолкнуло на мысли о тайном бракосочетании.

У пары есть общая дочь Алана Мартина и трое детей от суррогатных матерей – Криштиану-младший, Ева и Матео. Наследники хорошо приняли избранницу отца.

Ранее мы писали о том, что актер Джейсон Стейтем показал редкие фото детей от Роузи Хантингтон-Уайтли.