ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 ноября 2024, 16:36
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«7 лет моей принцессе»: Криштиану Роналду показал дочь в ее день рождения

Футболист Криштиану Роналду показал фото с дочерью Аланой в ее день рождения.
«7 лет моей принцессе»: Криштиану Роналду показал дочь в ее день рождения

© AFP/EAST NEWS

Футболист Криштиану Роналду показал трогательные кадры в честь дня рождения дочери. Спортсмен в соцсетях назвал семилетнюю Алану своей принцессой.

Мужчина является не только самым популярным футболистом, звездой соцсетей, но и любящим отцом. Он регулярно публикует семейные снимки и признается в любви невесте Джорджине Родригес.

39-летний Криштиану посвятил новую публикацию дочери Алане в честь ее дня рождения. Он показал трогательное селфи, на котором позировал с именинницей. У отца и дочери были серьезные лица.

«7 лет моей принцессе»: Криштиану Роналду показал дочь в ее день рождения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«7 лет моей принцессе. С днем рождения, любовь моя!» — подписал снимок Роналду.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что наследница невероятно похожа на папу.

«С днем рождения!», «Самая лучшая семья», «Отец и дочь близнецы», «Наша любовь», «Любящий отец», — написали в комментариях.

Напомним, что со своей нынешней возлюбленной футболист познакомился в 2016 году. Через два года СМИ начали писать об их помолвке, но информации о свадебном торжестве не было. При этом звезды часто называют друг друга мужем и женой в интервью, что натолкнуло на мысли о тайном бракосочетании.

У пары есть общая дочь Алана Мартина и трое детей от суррогатных матерей – Криштиану-младший, Ева и Матео. Наследники хорошо приняли избранницу отца.

Ранее мы писали о том, что актер Джейсон Стейтем показал редкие фото детей от Роузи Хантингтон-Уайтли.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Криштиану Роналду
день рождения
дети
футболист
Джорджина Родригес