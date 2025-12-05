69-летняя актриса Ким Кэтролл тайно вышла замуж за 54-летнего Рассела Томаса

69-летняя актриса Ким Кэтролл тайно вышла замуж за возлюбленного Рассела Томаса. Церемония прошла в Лондоне. Об этом сообщает People.

Звезда «Секса в большом городе» решила отказаться от большого праздника и устроила приватную свадьбу. Торжество было закрытым и прошло 4 декабря. Всего было 12 гостей – самые близкие родственники и друзья молодоженов.

К слову, расписались звезды заранее. 1 декабря Ким выходила в свет с 54-летним возлюбленным, и уже тогда поклонники заметили на ее пальце обручальное кольцо. Однако никаких комментариев актриса не давала.

Напомним, что до свадьбы Кэтролл и Томас встречались несколько лет. Они познакомились в 2016 году. После личной встречи звукорежиссер написал актрисе в соцсетях и пригласил поужинать. Так начались их отношения, которые укрепились в период пандемии.

