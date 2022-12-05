68 страниц претензий: Эмбер Херд вновь подала апелляцию против Джонни Деппа

Американская актриса Эмбер Херд намерена продолжать судиться с бывшим мужем Джонни Деппом. Она обратилась в суд Вирджинии с требованием отменить решение по процессу, принятое 1 июня этого года.

Свои новые претензии Херд изложила на 68-ми листах. Она отметила, что считает, что судебное разбирательство было несправедливым, так как многие доказательства не были учтены. К проигнорированному Эмбер отнесла записи врачей, которых она посещала. По ее словам, именно во время этих визитов она рассказывала о насилии со стороны Деппа.

Адвокаты актрисы утверждают, что судебное разбирательство, начавшееся весной, не должно было состояться в принципе, так как ранее в Верховном суде Соединенного Королевства уже доказывали насилие со стороны Джонни по отношению к бывшей супруге. Они полагают, что этого вполне достаточно, чтобы говорить о том, что актриса права в своих обвинениях.

В ответ на новую апелляцию Херд команда юристов Деппа тоже составила список встречных претензий. В нем сообщается, что единственное обвинение Эмбер в его сторону является ошибочным. Адвокаты актера заявили, что суд присяжных оправдал Джонни, и это полностью доказывает его невиновность.

Обе апелляции будут рассмотрены судом. В дальнейшем, если решение окажется неудовлетворительным, бывшие супруги могут обратиться в Верховный суд штата.

Ранее стало известно, что Джонни Депп стал постепенно восстанавливать свою карьеру. В Сети появилась информация, что актер вернется к роли капитана Джека Воробья в новой части «Пиратов Карибского моря».