68-летняя актриса Ким Кэтролл снялась для бренда косметики в сорочке с кружевом. Поклонников восхитили кадры – они оценили, что в рекламе появились женщины старше 20-ти.

На фотосессию Кэтролл обратил внимание сайт Леди Mail.

Актриса стала лицом бренда Charlotte Tilbury. Для рекламной фотосессии она оделась в светлую сорочку и шубу. Волосы уложили волнами. Макияж сделали с акцентом на губы и глаза. Актриса держит в руке телефонную трубку, а вокруг лежит различная косметика.

Поклонников восхитило преображение Кэтролл. «Ура, женщины старше 20 в рекламе», «Ким просто легендарна», - писали под кадрами.

Ранее сообщалось, что певица Ани Лорак снялась в купальнике на отдыхе с мужем.