68-летний актер Мел Гибсон вышел в свет с возлюбленной моложе него на 35 лет

Актера Мела Гибсона впервые за долгое время заметили на публике с молодой возлюбленной Розалиндой Росс. Девушка моложе звезды на 35 лет. Фото папарацци опубликовал таблоид Daily Mail.

Как сообщает источник, Гибсон провел вечер с избранницей в ресторане. В последние годы он все реже стал выходить в свет, поэтому поклонники не знали, продолжается ли его роман. Но, по всей видимости, пара счастлива вместе, несмотря на большую разницу в возрасте.

На снимках фотографов актер и его возлюбленная были в повседневной одежде и выглядели так, будто провели весь день на пляже, а после решили поесть. Мел выбрал яркие голубые шорты и свободную белую рубашку, а Розалинда - топ и спортивные брюки.

Напомним, что Мел Гибсон встречается с молодой сценаристкой с 2014 года. Многие не верили в то, что с большой разницей в возрасте они смогут построить крепкие отношения, но пока они расставаться не собираются. Однако и предложение руки и сердца звезда делать не спешит. При этом у них есть общий ребенок. Ларсу уже семь лет.

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