66-летняя Мадонна восхитила подписчиков своей формой на новом фото

Американская певица Мадонна опубликовала в своих социальных сетях фотографии, которые в очередной раз доказывают — о старении эта .66-летняя женщина думать не намерена.

В кадре исполнительница лежит на кровати в коротком черном сетчатом платье, подчеркивающем ее фигуру. На ногах у нее — высокие кожаные черные же сапоги. Мадонна читает книгу, а рядом с ней на постели лежит несколько мягких игрушек.

«Так приятно снова быть дома», — подписала она публикацию.

Подписчики певицы высоко оценили необычные для ее возраста смелость и внешний вид. «Эта форма — результат большой работы над собой», «Ничего естественного, но можно ли Мадонну за это судить… Королева эпатажа», — написали они.

Недавно мы писали о том, что Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним возлюбленным.