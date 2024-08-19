66-летняя Мадонна выложила совместное фото с молодым бойфрендом. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Мадонна продолжает радовать поклонников совместными снимками с молодым возлюбленным. На этот раз певица показала кадр, на котором она позирует в черном боди, пиджаке и сетчатых колготках на диване. Рядом с ней без рубашки лежит 28-летний бойфренд Аким Моррис.

На кадрах видно, как знаменитость приобнимает Морриса за голову и плечо. Фотосессия посвящена дню рождения Мадонны, которое она накануне отпраздновала в Портофино.

Напомним, Мадонна начала встречаться с Моррисом практически сразу после расставания со своим предыдущим возлюбленным — 30-летним боксёром Джошем Поппером.

Ранее мы писали о том, что 68-летний актер Мел Гибсон вышел в свет с возлюбленной моложе него на 35 лет.