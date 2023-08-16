65-летняя певица Мадонна выбирает 30-летних любовников из-за страха смерти

Певица Мадонна, несмотря на свой возраст, продолжает шокировать публику своим поведением и внешним видом. 65-летняя артистка встречается с мужчинами вдвое, а то и втрое моложе нее и выбирает для выхода в свет весьма откровенные наряды. Кроме того, она все никак не может отказаться от пластических операций и косметологических процедур, из-за чего ее лицо уже выглядит крайне неестественным. Психолог Наталья Немова проанализировала поведение вокалистки и пришла к выводу, что все эти поступки вызваны страхом смерти.

По мнению специалиста, Мадонна, как и все люди, боится, что ее может не стать в любой момент. Именно поэтому она всеми способами пытается отсрочить это. Например, известно, что певица предпочитает компанию только молодых людей, а все из-за того, что это помогает ей не чувствовать возраста.

«Сублимация естественного течения жизни и неизбежного финала еще сильнее захватывают Мадонну — отсюда спутники на 30 лет моложе, сексуальные элементы гардероба, эксцентричные не по годам выходки — всем этим она максимально отдаляет от себя тему смертности», - отметила Немова в беседе с kp.ru.

Скрыть свой возраст и «повернуть время вспять» Мадонна пытается и при помощи пластических операций. Правда, не всегда они идут артистке на пользу. Так, она попала в больницу с бактериальной инфекцией, и многие поклонники считают, что именно изменения во внешности едва не стоили их кумиру жизни.

Впрочем, есть еще одна версия, по которой в реанимации Мадонна оказалась из-за передозировки наркотиками. К такому выводу фанаты пришли, когда узнали, как именно спасали вокалистку.