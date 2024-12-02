64-летний актер Шон Пенн дебютировал на красной дорожке с 34-летней возлюбленной

Актер Шон Пенн впервые вышел на красную дорожке вместе со своей новой возлюбленной. 64-летнего артиста на фестивале в Марракеше сопровождала 30-летняя Валерия Никол.

Напомним, что папарацци не раз «ловили» пару на улице, но актер предпочитал появляться на мероприятиях в гордом одиночестве. Видимо, их отношения перешли на новый уровень, поэтому звезда решил показать любимую и официально ее представить. Их не смущает 34-летняя разница в возрасте. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

На публике актер появился в темном костюме с белой рубашкой и черным галстуком. А его спутница выбрала черное просторное шелковое платье с отрытыми плечами. Она сделала элегантную прическу, но отказалась от аксессуаров.

СМИ пишут, что даже этот шаг не означает то, что Пенн захочет снова пойти под венец. Он уже был женат трижды и сейчас наслаждается свободой.

Пока неизвестно, познакомил ли Пенн Ников со своими детьми. Дочь Дилан и сына Хоппера ему родила вторая жена Робин Райт. С ней актер развелся в 2010 году после 16-ти лет брака.

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