64-летнего Шона Пенна заметили в Париже с 30-летней возлюбленной Валерией Ников

Актер Шон Пенн был замечен в Париже с молодой возлюбленной Валерией Ников. Несмотря на разницу в возрасте в 34 года, звезды счастливы друг с другом и активно демонстрируют это на публике. Фото пары публикует Daily Mail.

Знаменитости прилетели во Францию и устроили романтическую прогулку. 30-летняя Валерия держала бойфренда под руку и улыбалась, что-то ему рассказывая. На девушке был черный спортивный костюм и пальто, а на Пенне – джинсы и бомбер.

Отношения актеры не скрывают. В прошлом месяце папарацци засняли, как они целовались на улице. Однако подробностями романа они не делятся. В свет они тоже пока не выходили вместе.

К слову, в Сети некоторые поклонники Шона недовольны его новой возлюбленной. Их смущает большая разница в возрасте. Дело в том, что Валерия даже младше дочери актера на три года.

Пока неизвестно, познакомил ли Пенн Ников со своими детьми. Дочь Дилан и сына Хоппера ему родила вторая жена Робин Райт. С ней актер развелся в 2010 году после 16-ти лет брака.

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