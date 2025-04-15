62-летнего актера Тома Круза снова засняли с 36-летней Аной де Армас в аэропорту

Голливудский актер Том Круз снова проводит время с коллегой Аной де Армас, с которой ему приписывают роман. 62-летнего артиста сняли вместе с 36-летней звездой в лондонском вертолетном аэропорту. Кадры опубликовало издание People.

На снимках видно, что звезды вышли со своим багажом из вертолета. Они были в Испании. Журналисты пришли к выводу, что актеры были там долго. Они взяли много вещей, а Ана несла в руках маленькую белую собачку, другую же держала на поводке. СМИ отмечают, что артисты выглядели словно семейная пара.

Напомним, что слухи о их романе появились после публикации фотографий из ресторана, где они ужинали при свечах. Инсайдер из окружения Тома говорил, что они просто обсуждали будущую совместную работу. Но не все поверили в это, так как встреча была назначена в День всех влюбленных.

Через некоторое время звезды появились вместе в аэропорту, а теперь их снова засняли вместе после полета.

Том Круз был трижды женат, а после последнего развода сделал большой перерыв в отношениях. Ана тоже была замужем и развелась. А потом два года встречалась с Беном Аффлеком. Потом у нее был роман с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Куэста. СМИ отмечали, что они расстались именно из-за Тома Круза.

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