61-летняя Деми Мур снялась для глянцевого журнала в черном облегающем платье

61-летняя актриса Деми Мур снялась для обложки и разворотов журнала Variety. Для фотографа она позировала в разных образах, один из которых – черное облегающее платье в пол. Снимки публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

Бывшая супруга Брюса Уиллиса стала героиней нового выпуска известного глянца. Стилисты подобрали для нее классические наряды – вечернее платье, атласную комбинацию, синий комбинезон и другие. В Сети поклонники восхитились тем, как выглядит актриса в 61 год. Они отметили, что она совершенно не выглядит на свой возраст.

Отметим, что Деми Мур обрела популярность еще в 80-е годы, но при этом до сих пор востребована в киноиндустрии. В этом году на Каннском кинофестивале актриса представила фильм «Вещество» об уколах красоты.

Что касается личной жизни звезды, то тут довольно много слухов. Фанаты предполагают, что она увлеклась певцом, который на 27 лет моложе нее. Речь о Джо Джонасе. Однако официальных подтверждений романа нет.

Сейчас Деми старается все свободное время проводить с бывшим мужем, так как он тяжело болен. Актриса приходит к нему домой на все праздники и поддерживает его вместе с его женой и дочерьми.

Ранее Деми Мур поклялась остаться до конца рядом с Брюсом Уиллисом.