61-летняя Деми Мур примерила короткие шорты и оконфузилась из-за дряблых ног

Актриса Деми Мур, красотой которой восхищаются миллионы фанатов, оконфузилась во время отдыха на яхте в Греции. 61-летняя брюнетка примерила короткие шорты, но не учла внешний вид ног, которые в соцсетях назвали «дряблыми». Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

Знаменитость была запечатлена в черной майке и рваных джинсовых шортах. Она отказалась от укладки, но распустила длинные волосы. Кроме того, на ней были аксессуары, электронные часы и солнцезащитные очки. СМИ пишут, что она развлекалась в компании друзей и позировала с собачкой в руках.

Но пользователи Сети заметили ее «дряблые» ноги. Некоторым также показалось, что Деми Мур слишком сильно похудела.

«У нее тело как у дизайнера Веры Вонг, это плохо», «Хрупкая и плохо стареющая», «Она выглядит ужасно худой», «Эти кривые ноги нужно прикрыть», — пишут в комментариях.

Напомним, что артистка следит за модой и часто появляются на публике со своими детьми. Так, в июне она посетила показ весенне-летней коллекции Dior Homme с дочерью Скаут Уиллис. С ней снова была маленькая собачка породы чихуахуа. Питомец звезды тоже купается во внимании и роскоши. Так, собачку засняли в сумке за $14 тысяч.

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