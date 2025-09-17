61-летний актер Киану Ривз тайно женился на 52-летней художнице Александре Грант

61-летний актер, звезда фильма «Матрица» Киану Ривз тайно женился на 52-летней художнице Александре Грант. Пара связала себя узами брака минувшим летом.

Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, актер и художница поженились во время поездки по Европе. Церемония состоялась в начале лета и была очень камерной и сдержанной. Ривз и Грант ценят личную жизнь и потому для них стало идеальным вариантом сохранить это втайне, говорит источник.

Друзья Ривза отмечают, что Грант стала для актера опорой, обеспечила стабильность и помогла исцелиться от трагедий, а именно ухода из жизни партнерши и рождения мертвой дочери. Впервые они встретились в 2009 году и только в 2019-м подтвердили роман. Друзья актера называют Грант большим источником поддержки для него и отмечают, что Ривз выглядит с женщиной более расслабленно, больше смеется.

Актер доверяет ее мнению, а когда обдумывает новый проект, то всегда спрашивает совет у Грант. Она в свою очередь показывает ему свои работы, так что в их паре каждый взаимно поддерживает друг друга.

