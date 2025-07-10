60-летняя актриса сериала «Отчаянные домохозяйки» Поризкова выходит замуж. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Паулина Поризкова выложила в личном блоге видео, на котором похвасталась помолвочным кольцом. На видео знаменитость держит за руку своего возлюбленного в машине.

«Он сделал предложение», — подписала кадры она.

Паулина Поризкова встречается со сценаристом Джеффом Гринштейном уже два года — они нашли друг друга в приложении для знакомств знаменитостей Raya.

«Мне потребовалось почти шестьдесят лет, чтобы найти его», — рассказывала Поризкова о своем избраннике.

В комментариях поклонники поздравили актрису с грядущей свадьбой: «Ну разве это не лучшая новость для утра среды!, «Поздравляю, мы так рады за вас», «Его улыбка говорит о многом».

Ранее мы писали о том, что старшая дочь певца Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж за француза.