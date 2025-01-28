58-летний Венсан Кассель оставил новорожденного сына и молодую возлюбленную ради Недели моды

Актер Венсан Кассель оставил дома молодую возлюбленную и новорожденного сына, а сам прибыл на Неделю моды в Париже. Многодетный отец активно позировал фотографам на красной дорожке. Снимки появились в социальных сетях.

Для первого выхода в свет после рождения четвертого ребенка звезда кино выбрал серый кардиган, черные брюки и дополнил образ зеленым шарфом, который повязал на шею, а также солнцезащитными очками. На модном событии Кассель посетил показ Kenzo.

Напомним, что Венсан стал отцом в начале 2025 года. Ему родила сына 28-летняя бразильская модель Нара Баптиста. Мальчика назвали Каэтано.

Пока актер возвращается к светским мероприятиям, его возлюбленная остается в декрете и переживает не самый просто период жизни. Нара делилась, что столкнулась с послеродовой депрессией. По ее словам, она чувствует себя разбитой.

Ранее возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя показала первые фото c их новорожденным сыном.