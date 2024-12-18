60-летний актер Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет с возлюбленной

Актер Киану Ривз вышел в свет с возлюбленной Александрой Грант. Пара посетила премьеру фильма «Соник 3 в кино». Об этом сообщает People.

Мероприятие прошло в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. 60-летний Киану не стал изменять классике и выбрал для публичного выхода костюм в полоску. Избранница же актера была в длинном черном пальто с узорами из пайеток. Образ она дополнила блестящей сумочкой.

Пара охотно позировала фотографам на красной дорожке. Они обнимались и улыбались. При этом никаких комментариев журналистам давать не стали.

Отметим, что в фильме Киану сыграл одну из главных ролей. Он воплотил образ Шэдоу, соперника Соника. Также в продолжении истории мультяшного персонажа снялся комедийный актер Джим Керри.

К слову, Киану и Александра не афишируют свои отношения и не раскрывают подробности романа. Долгое время они и вовсе скрывали, что встречаются.

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