58-летняя Моника Беллуччи сняла белье и оголила грудь в новой фотосессии

Итальянская актриса Моника Беллуччи по истине считается одной из самых красивых женщин мира. В молодости она покорила миллионы мужских сердец, да и с возрастом своей привлекательности и сексуальности нисколько не утратила. Недавно артистка решила принять участие в новой фотосессии для немецкого журнала Madame. Снимки получились очень пикантными, так как Беллуччи на них предстала в полуобнаженном виде.

Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте издания (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На них Моника одета в полупрозрачную рубашку с золотыми пайетками. Тонкая ткань практически не прикрывала грудь актрисы, и ее хорошо видно за счет того, что костюмеры не надели на Беллуччи бюстгальтер. Дополнили образ серьги от Cartier.

Второй образ для съемки был выбран более сдержанный, но от того не менее сексуальный. Итальянская артистка прекрасно смотрелась в черном брючном костюме от бренда Alexander Mcqueen.

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