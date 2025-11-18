58-летний актер Лив Шрайбер был госпитализирован после приступа головной боли. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда фильма «Не смотрите наверх» Лив Шрайбер на днях пожаловался на невыносимую головную боль. Актера госпитализировали в больницу в минувшее воскресенье. Уже в медучреждении ему стало лучше. Причины болезни не раскрываются.

Это не первый раз, когда у 58-летнего Шрайбера возникают проблемы со здоровьем. В 2024 году актеру поставили диагноз транзиторная глобальная амнезия (TGA), вызванная мигренью.

Лив Шрайбер — американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Тони», обладатель 6 номинаций на «Золотой глобус». На его счету более 100 ролей в картинах.

