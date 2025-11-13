Известный российский блогер и музыкант Саша Стоун попал в больницу с травмой ноги

Популярный российский блогер и музыкант Александр Зарубин, также известный всем как Саша Стоун, попал в больницу с травмой ноги. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

На канале инфлюенсера появились сразу три новые записи, связанные со случившемся. Сперва он опубликовал ролик, на котором его везут в карете скорой помощи. К этому он добавил фото. На снимке видно, что его правая нога перебинтована и на нее наложена шина. «До свадьбы заживет?» — с юмором подписал он.

«Я думал, что 2025 год сделал уже все возможное, чтобы морально меня уничтожить. Но нет, вот, пожалуйста», — поделился Стоун в записанном для подписчиков кружке.

Чуть позже в его Telegram появилась и новая запись. На фото блогер сидит в кресле-каталке в зоне ожидания. При этом Александр не уточняет, что именно привело к травме. Диагноз от также не сообщил.

