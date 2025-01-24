58-летнего актера из «Друзей» застали на свидании со студенткой

Прославившийся благодаря роли Росса в сериале «Друзья» Дэвид Швиммер развелся с женой восемь лет назад. С тех пор 58-летний актер не рассказывал о своей личной жизни, но недавно его заметили на свидании с молодой девушкой.

Папарацци застали звезду «Друзей» за ужином в Беверли-Хиллз. Компанию актеру составила 29-летняя студентка Элиана Джолковски. Пара была увлечена разговором и не обращала внимания на фотографов, пишет Daily Mail.

Судя по соцсетям, Элиана получает образование в престижном вузе — Калифорнийском университете Лос-Анджелеса по направлению медицины. Девушка называет себя «еврейской активисткой иудейско-корейского происхождения».

В 2010 году Дэвид Швиммер женился на фотографе Зоуи Бакман, с которой встречался три года до этого. Спустя год у них родилась дочь Клео. В 2017 году они объявили о расставании.

Ранее актера Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер засняли на тайном свидании в Париже. Оба выглядели счастливыми, хоть и пытались скрывать лица.