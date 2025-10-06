57-летняя Селин Дион появилась на публике впервые за долгое время. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитая певица пришла на концерт Пола Маккартни в Лас-Вегасе. Селин Дион посетила мероприятие в компании своих детей: 24-летнего Рене-Шарля и 14-летних близнецов Нельсона и Эдди.

Для выхода в свет певица выбрала черный берет, кожаный тренч и черную водолазку. Знаменитость успела пообщаться с журналистами и рассказать о своем состоянии здоровья.

«Иногда заболевание вызывает трудности при ходьбе и не позволяет мне использовать голосовые связки для пения так, как я привыкла. Я каждый день усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить свои силы и способность снова выступать, но я должна признать, что это нелегко», — призналась она.

Напомним, Селин Дион страдает синдромом мышечной скованности, который ей диагностировали в 2022 году.

