57-летняя актриса Сальма Хайек вышла в свет в облегающем платье и босоножках на высокой платформе

57-летняя актриса Сальма Хайек вышла в свет в облегающем платье, продемонстрировав фигуру. Артистка появилась на премьере фильма в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Недавно Сальма Хайек посетила премьеру фильма «Подай знак» в Лондоне. Актриса выбрала для мероприятия облегающее черное платье с декольте, дополнив образ колье, браслетами и кольцами, а также серебристой сумкой Balenciaga и босоножками на платформе в тон. Артистка сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами и укладку.

«Подай знак» — режиссерский дебют актрисы Зои Кравиц. В фильме ее жених, актер Ченнинг Татум, играет роль миллиардера Слейтера Кинга, который встречает официантку Фриду (Намой Аки) и приглашает ее присоединиться к нему и его друзьям во время отдыха на его частном острове. Однако вскоре пропадает знакомая девушки, и она начинает расследование ее таинственного исчезновения.

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