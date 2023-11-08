57-летний актер стал самым сексуальным мужчиной в 2023 году

Американский актер Патрик Демпси, который более всего известен по роли нейрохирурга Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти», был признан самым сексуальным мужчиной текущего года. Опрос на эту тему проводил журнал People.

После публикации новости в Сети Демпси прокомментировал присвоенное ему звание. Актер заявил, что сначала был в шоке, а потом рассмеялся — он подумал, что все это шутка.

Патрик женат, его супруга Джиллиан Демпси визажистка, которая работала над фильмами «В открытом море», Stunt Fighter, «Плохая любовь». Также она сотрудничала с мировыми брендами косметики. Пара зарегистрировала отношения еще в 1999 году. После 15 лет брака в ней произошел разлад и все закончилось разводом. Однако потом Патрик и Джиллиан воссоединились. У визажистки и актера трое общих детей — 21-летняя дочь Талула Файф и 16-летние близнецы Салливан и Дарби.

Ранее голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий от деменции, не узнал бывшую жену Деми Мур. Актер прожил с ней в браке 13 лет.