Перестал узнавать близких: Деми Мур убита горем после встречи с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

Страдающий деменцией голливудский актер Брюс Уиллис не узнал бывшую жену Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет. Брюнетка рассказала, что была потрясена во время одной из недавних их встреч. Об этом сообщает Closer.

Актриса после развода поддерживает связь не только с экс-супругом, но и с его новой семьей. Иногда они видятся и проводят время вместе со своей большой семьей. Но в последний раз 68-летний Брюс был совсем плох.

«Она даже не подозревала, что его состояние настолько ухудшилось», — сообщил источник.

Недавно знаменитости встретились в Италии. Отмечается, что Уиллис не воспринимает Мур как свою бывшую супругу, с которой он прожил 13 лет, и не помнит, что она мать трех его дочерей — Румер Уиллис, Талулы Бэль Уиллис и Скаут ЛаРу Уиллис. Все это очень огорчило актрису.

Напомним, что актер страдает лобно-височной деменцией, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей. Об этом впервые стало известно в феврале этого года. Недавно, в сентябре жена знаменитости сообщила, что болезнь прогрессирует. Она назвала состояние мужа тяжелым.

Друг артиста и режиссер Глен Гордон Кэрон рассказывал, что Брюсу требуется три минуты, чтобы понять, кто перед ним.

Ранее мы писали о том, что семья теряющего память из-за болезни Брюса Уиллиса вышивает на его вещах инициалы.