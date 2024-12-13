55-летняя Дженнифер Лопес отправилась на шопинг в блузе с открытым животом

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на шопинг в блузе с открытым животом из 90-х. Об этом пишет издание Page Six, опубликовавшее фото.

55-летняя артистка предстала в синих джинсах-клеш, расстегнутой блузе с открытым животом в стиле 90-х и туфлях на высокой танкетке и каблуках. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками, а также распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее Дженнифер Лопес публично обратилась к матери.