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14:25, 15 ноября 2022
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54-летняя звезда «Спасателей Малибу» похвасталась фигурой в кружевном белье

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» похвасталась фигурой в кружевном белье

Американская актриса Донна Д'Эррико стала известной после участия в комедийном проекте «Спасатели Малибу». Она смогла покорить зрителей образом сексуальной девушки в красном купальнике. И вот спустя несколько лет Донна вновь решила впечатлить фанатов своими формами. Актриса приняла участие в откровенной фотосессии.

Звезда опубликовала снимок в черном кружевном белье на своей странице в социальных сетях. На нем она стоит посреди спальни практически обнаженная. Из одежды на ней лишь бюстгальтер с корсетными вставками и маленькие прозрачные стринги.

Новая публикация всего за несколько часов набрала более 50-ти тысяч лайков. Фанаты писали свои восторженные комментарии и делали комплименты актрисе.

«Алекса, включи «Girl on Fire» Alicia Keys», — написала под фотографией Донна. И мы согласны, девушка действительно огонь.

Донна Д'Эррико

Донна Д'Эррико

Фото: Личный блог Донны Д'Эррико

Отметим, что, несмотря на возраст, актриса часто публикует откровенные снимки, на которых демонстрирует свою фигуру. 54-летняя секс-бомба не намерена стареть и каждый день это доказывает.

Ранее откровенными фотографиями делилась 53-летняя Дженнифер Энистон. Актриса не только разделась перед камерой, но и раскрыла свой главный секрет, который хранила долгие годы.

Источник фото:Личный архив Донны Д'Эррико
Источник:Газета.ru
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