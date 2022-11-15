54-летняя звезда «Спасателей Малибу» похвасталась фигурой в кружевном белье
Американская актриса Донна Д'Эррико стала известной после участия в комедийном проекте «Спасатели Малибу». Она смогла покорить зрителей образом сексуальной девушки в красном купальнике. И вот спустя несколько лет Донна вновь решила впечатлить фанатов своими формами. Актриса приняла участие в откровенной фотосессии.
Звезда опубликовала снимок в черном кружевном белье на своей странице в социальных сетях. На нем она стоит посреди спальни практически обнаженная. Из одежды на ней лишь бюстгальтер с корсетными вставками и маленькие прозрачные стринги.
Новая публикация всего за несколько часов набрала более 50-ти тысяч лайков. Фанаты писали свои восторженные комментарии и делали комплименты актрисе.
«Алекса, включи «Girl on Fire» Alicia Keys», — написала под фотографией Донна. И мы согласны, девушка действительно огонь.
Донна Д'Эррико
Фото: Личный блог Донны Д'Эррико
Отметим, что, несмотря на возраст, актриса часто публикует откровенные снимки, на которых демонстрирует свою фигуру. 54-летняя секс-бомба не намерена стареть и каждый день это доказывает.
Ранее откровенными фотографиями делилась 53-летняя Дженнифер Энистон. Актриса не только разделась перед камерой, но и раскрыла свой главный секрет, который хранила долгие годы.