54-летняя звезда «Спасателей Малибу» похвасталась фигурой в кружевном белье

Американская актриса Донна Д'Эррико стала известной после участия в комедийном проекте «Спасатели Малибу». Она смогла покорить зрителей образом сексуальной девушки в красном купальнике. И вот спустя несколько лет Донна вновь решила впечатлить фанатов своими формами. Актриса приняла участие в откровенной фотосессии.

Звезда опубликовала снимок в черном кружевном белье на своей странице в социальных сетях. На нем она стоит посреди спальни практически обнаженная. Из одежды на ней лишь бюстгальтер с корсетными вставками и маленькие прозрачные стринги.

Новая публикация всего за несколько часов набрала более 50-ти тысяч лайков. Фанаты писали свои восторженные комментарии и делали комплименты актрисе.

«Алекса, включи «Girl on Fire» Alicia Keys», — написала под фотографией Донна. И мы согласны, девушка действительно огонь.