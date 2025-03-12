54-летняя модель Наоми Кэмпбелл стала блондинкой для съемки на обложку журнала

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала блондинкой для съемки на обложку журнала i-D. 54-летняя звезда подиума позировала с короткими светлыми волосами в новой фотосессии. В интервью она рассказала о карьере.

Знаменитость вспомнила, как впервые появилась на обложке этого журнала в 1986 году. В этот раз она позировала фотографу Тибо Греве. Наоми поделилась в соцсетях кадрами, на которых предстала в новом имидже со светлыми волосами и короткой стрижкой. Поклонники до сих пор обсуждают, парик это или нет.

На фото модель была в кожаных коротких шортах, косухой и в высоких сапогах на каблуках. На других кадрах на ней был корсет и туфли с шипами. Ей сделали яркий вечерний макияж и необычную укладку.

В интервью звезда раскрыла секрет успеха в модельной индустрии. Она посоветовала желающим добиться высот быть дисциплинированными и настойчивыми.