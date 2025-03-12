54-летняя модель Наоми Кэмпбелл стала блондинкой для съемки на обложку журнала
© JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Супермодель Наоми Кэмпбелл стала блондинкой для съемки на обложку журнала i-D. 54-летняя звезда подиума позировала с короткими светлыми волосами в новой фотосессии. В интервью она рассказала о карьере.
Знаменитость вспомнила, как впервые появилась на обложке этого журнала в 1986 году. В этот раз она позировала фотографу Тибо Греве. Наоми поделилась в соцсетях кадрами, на которых предстала в новом имидже со светлыми волосами и короткой стрижкой. Поклонники до сих пор обсуждают, парик это или нет.
На фото модель была в кожаных коротких шортах, косухой и в высоких сапогах на каблуках. На других кадрах на ней был корсет и туфли с шипами. Ей сделали яркий вечерний макияж и необычную укладку.
В интервью звезда раскрыла секрет успеха в модельной индустрии. Она посоветовала желающим добиться высот быть дисциплинированными и настойчивыми.
«Будьте безупречны: ухоженные волосы, здоровое тело, чистые ногти — это не тщеславие, а профессионализм. И никогда не обесценивайте важность упорства. Я слышала тысячи отказов, но никогда не сдавалась. Даже спустя три десятилетия я продолжаю учиться», – призналась она.
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